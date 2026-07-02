Besuch in Bosnien-Herzegowina Aigner erinnert an Opfer des Völkermords von Srebrenica

Srebrenica - Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) hat auf einer Reise nach Bosnien-Herzegowina an die Opfer des Völkermords von Srebrenica erinnert. Gemeinsam mit dem Präsidium des Landtags besuchte sie die Gedenkstätte zu Ehren der mehr als 8.000 Opfer und legte einen Kranz zum Gedenken nieder. Was hier geschehen sei, könne man wohl nie richtig ermessen, sagte die CSU-Politikerin bei Gesprächen mit dem Leiter der Gedenkstätte, Emir Suljagic, und der Präsidentin des Vereins Mütter von Srebrenica, Munira Subasic. "Wir wissen um die Bedeutung solcher Gedenkstätten - auch aus unserer eigenen Erfahrung", betonte Aigner.