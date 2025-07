Zwei Wochen nach ihrem Gig auf dem Salzunger Kirchplatz haben die leidenschaftlichen Südthüringer Musiker, die sich gerne als „Local Heros“ also “Einheimische Helden“ bezeichnen, den Autor dieser Zeilen in ihre Probenräume eingeladen. Diese befinden sich am Südwestrand der Salzstadt im Thüri Gewerbepark in einem Keller. Vorbei an einem mannshohen Stapel Bierkästen mit leeren Flaschen geht es 19 Stufen nach unten. „Daran sieht man schon, dass es sich um eine Rockband handelt“, sagt Hardy, der Bassist. Mit 49 Jahren ist er der Älteste im Bunde. Der sechs Jahre jüngere Marcel begrüßt den Besucher auch mit kräftigem Handschlag. Alles per Du. Alles ganz locker. Es ist ist kurz vor Vier an dem sonnigen Nachmittag Anfang Juli 2025. Hardy greift in dem spärlich beleuchteten Probenraum hinter einer Stahltür am Tresen aus leeren Bierkästen zum Bier.