Wer durch Gräfinau-Angstedt fährt, würde diesen Ort wohl kaum bemerken. Keine Schilder, keine Werbung, keine Besucherströme. Nur einige Kutschen am Ortsrand deuten darauf hin, dass sich in der Alten Gehrener Straße 22 etwas Besonderes verbirgt. Doch genau hier werden seit 15 Jahren Tiere auf ihre Auftritte vor der Kamera vorbereitet. Der gebürtige Angstedter Jörg Zimmermann betreibt dort eine Filmtierschule, deren vierbeinige Darsteller inzwischen in rund 50 Filmproduktionen zu sehen waren – von deutschen bis hin zu internationalen Produktionen.