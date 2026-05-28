Besuch beim Bündnispartner Pistorius will strategische Partnerschaft mit Kanada

Bei Rüstungskäufen sind oft Gegengeschäfte Thema

Bei milliardenschweren Verträgen über den Kauf von Waffen und Militärgütern streben auch verbündete Staaten oft nach einem finanziellen Ausgleich oder einer Kompensation. Diese sogenannten Offset-Geschäfte sind Teil der komplizierten Verhandlungen, bei denen Interessen unterschiedlicher Branchen unter Dach und Fach gebracht werden müssen.

Darauf angesprochen, sagte Pistorius in Ottawa: "Es gibt vielfältige Beteiligungsfelder für die Zusammenarbeit mit den Kanadiern." Er verwies auch auf laufende Verhandlungen mit den Kanadiern über Gaslieferungen.

Der bundeseigene Gasimporteur Sefe plant dabei einen langfristigen LNG-Liefervertrag mit einem kanadischen Unternehmen. Sefe und die Firma Ksi Lisims LNG haben eine Absichtserklärung über die jährliche Lieferung von einer Million Tonnen Flüssigerdgas (LNG) unterzeichnet, wie das Unternehmen mitteilte. Die Lieferungen sollen Anfang der 2030er Jahre beginnen und über einen Zeitraum von bis zu 20 Jahren erfolgen.

Ziel ist es, die Lieferungen von Flüssigerdgas breiter aufzustellen. Bisher kommt ein Großteil der Lieferungen aus den USA. Laut Bundeswirtschaftsministerium handelt es sich bei der Vereinbarung um die erste langfristige LNG-Partnerschaft von Sefe mit einem kanadischen Lieferanten.

Sefe hieß früher Gazprom Germania, war eine Tochter des russischen Staatskonzerns Gazprom und wurde als Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und der Energiekrise in Deutschland verstaatlicht.