In der seit Jahrzehnten bestehenden Städtepartnerschaft zwischen Suhl und Bègles gehören gegenseitige Besuche fest dazu. In der kommenden Woche ist es nun wieder soweit. Die Deutsch-Französische Gesellschaft (DFG) Suhl empfängt eine Delegation aus der französischen Partnerstadt. Die 15 Teilnehmer der Bègles Fraternité erwartet ein vielfältiges Programm unter dem Motto „Zukunft gemeinsam denken“, wobei ein gemeinsames Konzert der Musikschulen einen Höhepunkt darstellt.