„Raus aus Erfurt kommen und gucken, ob die Sachen, die wir beschließen, wirken“, beschreibt Linda Stark (Linke) ihre Intention, als Landespolitikerin mit Hauptwohnsitz in Sonneberg und einer Wohnung in der Landeshauptstadt in Bad Salzungen unterwegs zu sein. Außerdem: „Es wird eine Kinder- und Jugendschutz-Initiative aus der Fraktion kommen“, verrät die 24-Jährige in der Rudolf-Breitscheid-Straße 14 bei ihrer Stippvisite im Kinder- und Jugendschutzdienst. Die gebürtige Meiningerin Romy Schulz-König ist Einrichtungsleiterin und begrüßt zusammen mit der Salzungerin Sabine Wenzel, die nach eigenen Angaben den Kinder- und Jugendschutzdienst leitet, den Gast aus Erfurt. Wenzel ist, wie sie sagt, Diplom-Sozialpädagogin, seit 2002 in der Einrichtung und schon immer in der Jugendhilfe im Wartburgkreis tätig.