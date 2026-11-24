Wer die Villa Carlotta am Ufer des Comer Sees besucht, versteht schnell, warum dieser Ort seit Jahrhunderten Menschen in seinen Bann zieht. Zwischen Palmen und Rhododendren öffnet sich der Blick auf das tiefblaue Wasser, dahinter steigen die Berge der Lombardei empor. Marmorfiguren säumen die Wege, in den Sälen erzählen Gemälde von vergangenen Zeiten, und in den ehemaligen Privatgemächern einer preußischen Prinzessin scheint die Geschichte noch heute greifbar.