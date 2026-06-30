Besuch am Westbalkan Ilse Aigner besucht Sarajevo und Srebrenica

München/Sarajevo (dpa/lby) - Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) zieht es für drei Tage auf den Westbalkan. Gemeinsam mit dem Präsidium des Landtags führt sie die Reise ab Mittwoch zunächst nach Sarajevo, die Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina. Politischer Höhepunkt der Reise ist ein Treffen mit Staatspräsident Denis Becirovic. Geplant ist am Donnerstag zudem unter anderem ein Besuch der Gedenkstelle zu Ehren der Opfer des Massakers von Srebrenica. Hier will Aigner auch einen Kranz zum Gedenken an die Opfer niederlegen.