Mutter werden, Mutter sein – das kann das Allerschönste, aber auch das Allerschwerste sein, weiß Jana Heinicke, erfolgreiche Schriftstellerin, Podcasterin und Influencerin mit großer Reichweite aus eigener Erfahrung. Mit viel ehrlicher, unter die Haut gehender Wut und herzlichem Witz analysierte sie gemeinsam mit ihren Zuhörerinnen – im Publikum befand sich genau ein Mann – radikal, sachverständig und zutiefst emotional die verschiedensten Aspekte der Mutterschaft im Frauen- und Familienzentrum „Louise“ im Mehrgenerationenhaus Bad Salzungen.