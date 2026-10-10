Bestsellerautorin Was ist Wahrheit, was ist Liebe? - Juli Zehs "Pony Show"

Können Feminismus, ein modernes Frauenbild, Machtgefälle, Midlife-Crisis und Liebe gleichzeitig funktionieren, fragt der Roman. Ältere Chefs und jüngere Mitarbeiterinnen in emotionalen oder sexuellen Verwicklungen sind ein bekanntes Phänomen, umgekehrt ist es selten und für alle Beteiligten verunsichernd. "Durch den Altersunterschied wird man anders wahrgenommen. Warum sollte eine ältere Frau für einen jüngeren Mann attraktiv sein? Da geht es auch stark um die Frage eines Marktwertes - das ist ein hässliches Wort, aber es trifft", sagt Zeh.

Der Spannungsbogen in "Pony Show" wird von der Autorin vor allem dadurch aufrechterhalten, dass Betty sich ihre und Feros Geschichte erst im Lauf von Wochen entlocken lässt. Zeh verknüpft das mit überraschenden Wendungen im Prozess, die wie aus dem Nichts auftauchen. Das wirkt an der einen oder anderen Stelle recht konstruiert und wenig plausibel, ähnlich wie manche Cliffhanger in Serien.

Autorin und Hauptfigur

Für Zeh ist das Zentrum der Geschichte aber nicht nur der Prozess, sondern die Verlegerin Betty. "Um eine Figur durch eine Geschichte führen zu können, versetze ich mich stark auch in ihre Gefühlslage hinein, weil ich nur so psychologisch erzählen kann", sagt sie. Sie knüpfe beim Erzählen immer an etwas an, das sie von sich selber kenne.

"Nicht unbedingt, weil ich es bin, manchmal auch, weil ich es gerade nicht bin. Fantasie und Fiktion nähren sich von Dingen, die ich gehört habe, miterlebt habe, die mir erzählt wurden." Es gehe beim Schreiben auch um einen "Akt der Identifikation", erklärt Zeh ihr Vorgehen. "Man erschafft etwas, das außerhalb von einem selbst liegt, das man aber fast so gut fühlen kann wie die eigene Person. Nur dann spürt man ja, ob es konsistent ist."

Die eigentliche Geschichte entstehe erst im Prozess des Schreibens, erklärt Zeh ihr Vorgehen. "Dabei verändern sich die Figuren. Es geht auch darum, dass ich denen diesen Raum gebe. Ich weiß am Anfang noch nicht, wie die Geschichte ausgeht. Es ist ein erhoffter Entwicklungsprozess."