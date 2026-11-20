Geboren wurde der Schriftsteller am 20. November 1936 im New Yorker Stadtteil Bronx. Als Teenager begann er als Parkplatzwärter zu arbeiten - und hatte plötzlich sehr viel Zeit zum Lesen. Später studierte er Kommunikation und fing an, in der Werbebranche zu arbeiten, bis er in den 1970er Jahren schließlich seine ersten Romane veröffentlichte. Zu den herausragendsten werden bis heute "Sieben Sekunden", "Unterwelt", "Körperzeit" oder "Mao II". DeLillo wurde vielfach ausgezeichnet. Zuletzt erschien von ihm 2020 der Roman "Die Stille".