New York - Die Serie "Heated Rivalry" wurde Anfang des Jahres zum Welterfolg. Darin geht es um Eishockey - aber vor allem auch um Liebesbeziehungen zwischen den Spielern. Der Wirbel um die Serie, die auf einer Buchserie der kanadischen Autorin Rachel Reid basiert, hat nun eine ungewöhnliche Folge für Fans des US-Bestsellerautors Don DeLillo: Pünktlich zu seinem 90. Geburtstag am Freitag (20. November) hat der Autor einer Neuveröffentlichung seines Romans "Amazonen: Die intimen Memoiren der allerersten Frau in der National Hockey League" zugestimmt.