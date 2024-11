Eisenhüttenstadt/Pfaffenhofen/Ilm (dpa/lby) - Der Bestsellerautor Steffen Kopetzky ("Monschau") erhält den Literaturpreis der Stahlstiftung Eisenhüttenstadt in Brandenburg. Der in Pfaffenhofen an der Ilm geborene 53-Jährige gilt als Experte für große historische Stoffe und Meister des historisch verbrieften Abenteuerromans, wie es in einer Mitteilung der ArcelorMittal Eisenhüttenstadt hieß.