Berlin - Der Schriftsteller Daniel Kehlmann hat nach eigenen Worten heute mehr Verständnis für die Angst seines Vaters vor einer Rückkehr des Nationalsozialismus. "Er hat sich nie sicher gefühlt. Er hatte immer das Gefühl: Demokratie kann jederzeit verloren gehen. Alle Sicherheit kann verloren gehen", sagte Kehlmann dem "Stern". Sein 2005 gestorbener Vater, der österreichische Theater- und Fernsehregisseur Michael Kehlmann, stammte aus einer jüdischen Familie und war kurz vor Kriegsende nur knapp der Deportation entgangen.