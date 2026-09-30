Bestseller-Verfilmung "Verity" - Anne Hathaway über Erwartungen der BookTok-Fans

Sex, Nacktheit und Obsession

"Verity" ist ein Erotikthriller, wie es ihn zuletzt kaum noch im Kino gab - mit viel nackter Haut und expliziten Sexszenen. Während der Film in Deutschland ab 12 Jahren freigegeben ist, bekam er in den USA ein R-Rating, also keine Jugendfreigabe.

Druck, den Film zu entschärfen, habe es nicht gegeben. "Das muss ein Film mit R-Rating sein", sagte Showalter. "Es geht um romantische Besessenheit und sexuelle Besessenheit. Das zu verwässern, würde dem Stoff überhaupt nicht gerecht werden."

Auch Hathaway hält die Erotik für unverzichtbar. "Auch wenn es eine sehr schaurige Geschichte ist, gibt es in dem Buch viele heiße, körperliche, erotische Elemente", sagt sie. "Diese Essenz des Buches mussten wir einfangen."

Spoiler-Alarm: Stars sprechen schon über das Ende

Normalerweise wird vor dem Kinostart eines Thrillers möglichst wenig verraten. Bei "Verity - Dunkle Geheimnisse" ist es anders: Millionen Leser kennen die Geschichte längst und streiten seit Jahren über die Figuren. Das Ende ist Interpretationssache. Hathaway hat sich festgelegt. "Ich erzähle es jedem, der fragt", sagt sie lachend. "Ich finde, Lowen ist verrückt."

Beim Dreh durfte das allerdings keine Rolle spielen. "Das Spannende daran, Verity zu spielen, war, dass ich in der Lage sein musste, die Geschichte von beiden Seiten erzählen zu können." Findet auch Hartnett. "Es ist nicht meine Aufgabe, dem Publikum zu sagen, was es von Jeremy halten soll", sagt er. "Mit am besten finde ich, dass das Ende offen ist."