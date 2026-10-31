Krimis und Thriller haben im Oktober Hochkonjunktur. In der Buchhandlung von Kerstin Fleischhauer in Eisfeld steht Rolf Sakulowskis „Das Weigel-Paradoxon“ an der Spitze der Bestsellerliste. Auch Charlotte Link mit „Kalte Tage“ und Alex Finlay mit „Falls mir etwas zustößt“ treffen den Geschmack der Leser. Daneben finden Familiengeschichten und Wladimir Kaminers humorvolle Betrachtungen über die Heldinnen des Alltags ihr Publikum.