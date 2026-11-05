Bestseller-Autor Daniel Kehlmann erzählt Kongo-Konferenz als schwarze Komödie

Kehlmann sieht Gemeinsamkeiten zur heutigen Zeit

Parallelen zwischen der Kongo-Konferenz, bei der über riesige Gebiete und Millionen Menschen verhandelt wurde, und heutigen Geschehnissen liegen nach Kehlmanns Ansicht auf der Hand. "Trump sagt offen, dass ihm Grönland gehören sollte, einfach weil es da ist, und Putin meint, dass er sich die Ukraine einfach nehmen kann, weil er sie gerne besäße. Das Völkerrecht, eine unserer größten Errungenschaften, wird von allen Seiten ignoriert und infrage gestellt - übrigens auch von Friedrich Merz, wenn er Netanjahu verspricht, dass er unbesorgt nach Deutschland kommen könne, weil man den Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs ja ohnehin nicht vollziehen werde."