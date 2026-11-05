Bestseller-Autor Daniel Kehlmann erzählt Kongo-Konferenz als schwarze Komödie

Berlin - Der Schriftsteller Daniel Kehlmann betrachtet seinen neuen Roman "Afrika" trotz eines ernsten geschichtlichen Hintergrunds als seinen bisher lustigsten. "Er ist eine Farce, weil er ja von einer Konferenz handelt, bei der lauter korrupte Dummköpfe zusammenkommen", sagte Kehlmann der Deutschen Presse-Agentur. "Die Konferenz war so absurd, dass man sie eigentlich nur mit den Mitteln der Komödie erzählen kann." Die Konsequenz: "Der Roman ist, glaube ich, der lustigste, den ich je geschrieben habe."