Heidenreich selbst schreibt in ihrem Buch, sie habe in ihrem Leben "zu viel geraucht, zu viel getrunken", sei zu leichtsinnig und schnell Motorrad und Auto gefahren. "Ich habe nie wirklich irgendeinen Sport betrieben, habe kein Talent zu sexueller Treue und war also nicht besonders gut zur Ehe geeignet. Ich habe zig Bestseller geschrieben, bin also sorgenfrei, was ganz wunderbar ist (...) Ja, und dann das Alter. Wieso das denn? Seit wann? Wo kommt denn das auf einmal her? Warum?" Das ist der Ausgangspunkt eines unterhaltsamen und sehr offenen und ehrlichen Buchs der kinderlosen, unabhängigen 81-Jährigen.