MVP-Duell mit Gilgeous-Alexander

Trainer Michael Malone lobte seinen Führungsspieler. "Der Typ ist einfach ein unglaublicher Spieler. Wenn man der Einzige mit so einer Leistung in dieser Liga ist, sagt das viel aus. Es gibt viele gute Spieler in dieser Liga, aber Nikola ist meiner Meinung nach einfach eine Klasse für sich", sagte Malone.