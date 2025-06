„In meiner Familie haben sie alle andere Berufe“, sagt Benjamin Schmidt. Der 23-Jährige, der aus dem Schmalkalder Ortsteil Wernshausen stammt und nun in Suhl lebt, hat in Meiningen seinen Beruf erlernt, seinen Traumberuf. „Früh in die Bäckerei zu gehen, diesen Duft zu riechen und ein frisches Brötchen in die Hand zu nehmen, das ist einfach toll“, beschreibt er die Faszination. Dieses wohlige Gefühl, was er damit verbindet, wollte er gern an andere Menschen weitergeben. So entschloss er sich, Fachverkäufer für Lebensmitteltechnik zu werden. Mit dem Schwerpunkt Bäckerei, nichts anderes.