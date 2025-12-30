Bestechungsverdacht: Handys und Drogen in die JVA geschleust? Beamtin in U-Haft

JVA-Chefin erstattete Anzeige

In dem Fall sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft neun Menschen als Beschuldigte geführt - neben der Beamtin in U-Haft sind das noch zwei weitere Beschäftigte der JVA. Fünf Menschen stehen im Verdacht, aus dem Gefängnis heraus die Ware bestellt und die Justizvollzugsbeamtin bestochen zu haben. Ein weiterer Tatverdächtiger soll die Bestellungen außerhalb der JVA organisiert haben.