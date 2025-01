Gera (dpa/th) - Der Untreue-Prozess um einen Ex-Referatsleiter des Thüringer Oberlandesgerichts ist mit Schuldsprüchen für die drei Angeklagten beendet worden. In seiner Urteilsbegründung kritisierte der Vorsitzende Richter, Uwe Tonndorf, aber vor allem auch die Zustände innerhalb der Thüringer Justiz in der Vergangenheit. Das Verfahren habe "sehr verstörende Einblicke" dazu ergeben, wie die Justiz des Landes zwischen 2014 und 2019 aufgestellt gewesen sei, sagte Tonndorf am Landgericht Gera.