Das Verfahren war eines der komplexesten Untreue-Verfahren in Thüringen in den vergangenen Jahren. Dem Freistaat Thüringen soll durch die Taten ein Schaden in Höhe von etwa 447.000 Euro entstanden sein. Im Kern ging es darum, dass die beiden Unternehmer in den 2010er Jahren Studierende für Hilfstätigkeiten an die Thüringer Justiz vermittelt hatten. Auf der Seite der Justiz war der Ex-Bedienstete der zentrale Ansprechpartner für die Verträge. Dabei soll er unter anderem gegen Haushaltsrecht verstoßen haben.