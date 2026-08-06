Vor dem Saisoneröffnungsspiel in Heldburg wurden auch die Sieger im Fair-Play-Wettbewerb und die besten Torschützen der abgelaufenen Saison 2025/26 vom Kreisfußballausschuss (KFA) Südthüringen geehrt – auch dank der Hilfe der Landratsämter in Hildburghausen und Sonneberg. Aus Hildburghäuser Sicht war der erste Beigeordnete des Landrates, Dirk Lindner, vor Ort und überreichte die Preise. Michael Heck vom Landratsamt Sonneberg, zuständig für Förderung Ehrenamt und Sport sowie Koordinator „Demokratie leben!“ und „Denk bunt!“, ließ sportliche Grüße ausrichten.