Zwei Tage bevor sich die Bundesliga-Frauen mit ihrem Meisterstück in der Chronik des Vereins verewigten, hat der VfB 91 Suhl sich schon einmal selbst in einem großen Rahmen hochleben lassen. Für Montagabend (20. April) hatte der Vorstand Spielerinnen und Spieler, Trainer und Helfer, Freunde und Familienangehörige in die Reinhard-Heß-Halle eingeladen, um all den Menschen hinter den guten Zahlen und Fakten der bislang erfolgreichsten Saison in der 35-jährigen Geschichte des Vereins Danke zu sagen.