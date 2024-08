„Es war eine Herausforderung, aber ich habe sie gemeistert“, berichtet die junge Frau mit den langen dunklen Haaren. Fiona Schmidt ist stolz auf ihre Leistung. Das kann sie auch sein, denn als beste Gesellin ihres Jahrgangs schloss sie mit der Note 1,0 ab. Damit nicht genug, verkürzt die 19-Jährige ihre Ausbildungszeit um ein halbes Jahr und beeindruckte die Prüfungskommission mit dieser hervorragenden Leistung. Fiona Schmidt brauchte gerade mal zweieinhalb Jahre, um den Gesellenbrief in der Hand zu halten. Stolz und voller Lobesworte sind auch ihr Ausbildungsbetrieb und jetziger Arbeitgeber, die Figaro GmbH Meiningen. Geschäftsführerin Ilona Böttcher und Ausbilderin Katrin Theofel reden von einer wunderbaren Leistung. „Fiona ist die Beste, unser Sternchen. Das haben wir noch nie erlebt“, sagt Ilona Böttcher, die seit 25 Jahren in ihrem Unternehmen Nachwuchs ausbildet. „Wir haben schon zu Ausbildungsbeginn mitbekommen, dass Fiona etwas Besonderes ist“, merkt Katrin Theofel an, die seit vielen Jahren im Ausbildungssalon in der Leipziger Straße Lehrlinge ausbildet. „Als sie den Wunsch äußerte, die Prüfungen vorzuziehen, setzten wir alles daran, ihr im praktischen Teil behilflich zu sein“, ergänzt sie. Den theoretischen Teil lernte die aus der Rhön stammende junge Frau eigenständig. Mit Ehrgeiz und Ausdauer erreichte Fiona Schmidt ihr Ziel: Die Ausbildung vorzeitig mit Bestnote zu beenden. Zugegeben, ist ihr der Unterrichtsstoff nicht leichtgefallen, sie musste für den Erfolg lernen.