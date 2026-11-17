„Was für ein Auftakt! Mit einer rundum gelungenen Auftaktsitzung ist der DCC fulminant in die neue Karnevalssaison gestartet“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Der Saal war demnach bestens gefüllt, „die Stimmung von der ersten Minute an sensationell und das Publikum in bester Feierlaune“. Ein abwechslungsreiches Programm aus mitreißenden Tänzen, humorvollen Büttenreden, musikalischen Beiträgen und einem ganz besonderen Höhepunkt habe für einen unvergesslichen Abend gesorgt.