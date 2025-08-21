Völlig abgeschieden am Rande von Steinfeld öffnet sich zwischen hohen Bäumen ein stiller Raum. Der Wind rauscht durch die Zweige, Vögel zwitschern, und das Rascheln der Blätter begleitet jeden Schritt über den Waldboden. Sonnenstrahlen durchbrechen das Blätterdach. Genau dort, wo die Sonne den Boden trifft, könnten im kommenden Jahr Verstorbene ihre letzte Ruhe finden. Denn nahe Steinfeld entsteht der erste Bestattungswald im Landkreis Hildburghausen – ein Ort, an dem Natur und Erinnerung eins werden sollen.