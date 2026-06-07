﻿ Wenn man an einem Samstagmorgen über den Friedhof Eichelbach geht, rechnet man mit vielem: mit Stille, Tränen, mit Menschen, die Blumen auf Gräber stellen und ihrer Verstorbenen gedenken. Wohl kaum aber damit, auf eine größere Menschengruppe zu treffen, angeführt von einer schwarz gekleideten Frau, die einem anderen Jahrhundert entsprungen scheint. Die von Grab zu Grab schwebt, während ihre Zuhörer stehen bleiben, schmunzeln, leise lachen und angeregt miteinander plaudern.