Bestattungen: Pflicht zur zweiten Leichenschau - Bestatter in Sorge

"Was mir die größte Sorge bereitet, ist, wie sichergestellt werden soll, dass der Verstorbene nach der zweiten Leichenschau wieder in einem würdigen Zustand ist", sagte Michal, der als Bestatter in Schweinfurt tätig und auch stellvertretender Vorsitzender des Bestatterverbandes Bayern ist. Er bezweifle, dass die Rechtsmediziner sich die Zeit nehmen könnten, beispielsweise die Kleidung der Verstorbenen, die für eine zweite Leichenschau unter Umständen zerschnitten werden muss, wieder in Ordnung zu bringen.