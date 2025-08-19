Der Wunsch, sich auf der grünen Wiese bestatten zu lassen ist in Elgersburg so groß, dass die Doppel-Stele für die Namen Verstorbener keinen Platz mehr hat. Noch weiter unten Namen anzubringen, gebe kein gutes Bild. Wenn das Gras höher steht, könne man die Namen nicht mehr lesen. Dem Trend nach halbanonyme Bestattungen wolle man weiterhin nachgehen und Bestattungen auf der grünen Wiese ermöglichen, sagte Bürgermeister Mario Augner in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Deshalb mussten die Räte einen Beschluss fassen.