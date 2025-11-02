Schmuckstücke mit Fingerabdruck des Verstorbenen

Was oft vorkomme, sei Schmuckstücke mit dem Fingerabdruck des Verstorbenen anfertigen zu lassen, sagt Schmidt. Man nehme den Abdruck in Spezialwachs. Es gebe Hersteller, die gravierten die Abdrücke dann entweder in neue Schmuckstücke oder in Schmuck, den man schon habe.

"Es ist einfach etwas, was bleibt", sagt Bestatterin Ulrike Grandjean. Auch sie habe oft Anfragen nach Schmuckstücken mit Fingerabdruck. Das sei deutlich günstiger als ein Diamant, den man auch aus Haaren herstellen lassen könnte, sagt sie. Generell wichtig sei es, in Verfügungen beim Bestatter festzuhalten, was nach dem Tod passieren soll.

Auch mit der Asche: Es müsse genau geregelt sein, wer einen Teil zur Fertigung eines Schmuckstücks bekomme, sagt Grandjean, die auch stellvertretende Vorsitzende des Bestatterverbands Rheinland-Pfalz ist. Mit dem neuen Bestattungsgesetz in Rheinland-Pfalz kann die Asche jetzt auch im Garten verstreut werden.

Diamant "aus der Asche der Oma"?

Später könne nicht mehr nachgewiesen werden, ob ein künstlicher Diamant mit der Asche des Verstorbenen hergestellt wurde oder nicht, sagt Edelstein-Experte Stephan. Er habe schon Fälle im Labor gehabt, da hätten Enkel wissen wollen, ob ein Diamant "aus der Asche der Oma" hergestellt worden sei. "Wir können nur nachweisen, dass da Kohlenstoff drin ist wie in jedem synthetischen Diamanten."

Künstlich hergestellte Diamanten seien generell auf dem Vormarsch. "Es gibt sie erst seit wenigen Jahren in Schmuckqualität und günstig", sagt er. Der Händlerpreis für ein Karat liege bei um die 120 Euro. "Die Nachfrage ist sehr hoch, weil quasi jetzt jeder Diamanten tragen kann."