Bestände können schnell sinken Viele alte Haustierrassen werden in Thüringen erhalten

Nach Einschätzung von Feldmann ist besonders das Merinolangwollschaf in Thüringen in seinem Bestand gefährdet. "Es wird in Deutschland hauptsächlich in Thüringen gehalten." Es gibt nach Schätzungen des Verbandes noch größere Herden mit insgesamt noch etwa 3.200 Tieren. "Wenn aber nur ein Betrieb aufhört, kann es eng werden."