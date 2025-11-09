Ein Musical ist eine Form populären Musiktheaters, die Gesang, Tanz, Schauspiel und Musik im Handlungsrahmen verbindet. In den Genuss von gleich 15 Musicals, zumindest ausschnittsweise, kam das Publikum im Meininger Volkshaus am Samstagabend bei der „Musical Night in Concert“. Im rasanten Wechsel von Szenen, Live-Gesang, Kostümen und Effekten präsentierten gerade einmal vier Protagonisten innerhalb von zweimal einer Stunde ein „Best Of“ aus der Musicalwelt. „Keiner redet, der ganze Dialog der Handlung wird gesungen“, stimmten die Darsteller die rund 300 Zuschauer auf den Abend ein. Und animierten: „Sie dürfen gern und laut mitsingen, solange es ihr Sitznachbar toleriert.“