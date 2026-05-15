Besorgte Eltern: „Die Grundschule Kaltenwestheim ist nicht das Problem“

Als eine große Gemeinschaft auch mit dem Dorf und umliegenden Orten sieht sich die Grundschule Kaltenwestheim (hier beim Tag der offenen Tür) und bekommt sowohl Zuspruch als auch Hilfe aus dieser Gemeinschaft. Foto: Iris Friedrich

Landrätin Peggy Greiser habe in dem Zeitungsartikel die Entwicklung der Schülerzahlen zu einem zentralen Kriterium für eine Schulstandortentscheidung erklärt. Die Eltern rechnen vor: „Die Grundschule Kaltenwestheim kann seit Jahren starke Schülerzahlen vermelden und wird sich im kommenden Schuljahr 2026/27 sogar noch einmal steigern. Aktuell zählen wir 102 Schülerinnen und Schüler. Im nächsten Schuljahr wird diese Zahl auf 106 steigen.“ Das beweise, diese Grundschule gehöre zu den bestbesuchten Schulen der Region: „Familien aus vielen verschiedenen Orten entscheiden sich ganz bewusst“ für diesen Standort, obwohl sie aufgrund der Wahlfreiheit auch anderen Schulen wählen könnten. Am Tag der offenen Tür (24. April 2026) habe das ein Vater so begründet: „Bildung ist keine Massenproduktion! An der Grundschule Kaltenwestheim werden unsere Kinder in einem familiären Umfeld gesehen, begleitet und individuell gefördert.“