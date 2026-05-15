Besorgte Eltern: „Die Grundschule Kaltenwestheim ist nicht das Problem“

Mit großer Sorge haben Eltern der Grundschule Kaltenwestheim den Artikel „Schulen mit Mängeln: Kreistag unter Druck“ (Meininger Tageblatt, Ausgabe 9. Mai) gelesen. Für sie steht eines ganz klar im Mittelpunkt: „Unsere Kinder dürfen nicht die Leidtragenden jahrelanger politischer und baulicher Versäumnisse werden!“ In einem Elternbrief heißt es: „Seit Jahren wird über unseren Schulstandort diskutiert. Seit Jahren hören wir dieselben Debatten über Investitionen, Sanierungen und mögliche Schließungen. Doch während politische Diskussionen auf der Stelle treten, entwickelt sich unsere Schule stetig weiter – mit nachweislichem Erfolg.“