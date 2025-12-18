Besonders Adventsfenster: Prinz Chaos II im Kulturhaus Vachdorf

Florian Kirner, besser bekannt als Prinz Chaos II, kommt am Samstag, 20. Dezember, ins Kulturhaus Vachdorf. Ab 19 Uhr präsentiert der Liedermacher eigene Songs und liest aus seinem Buch „Freies Land! Prinz Chaos, die Thüringer und ein Schloss“. Die humorvolle und zugleich berührende Erzählung sorgt für beste Unterhaltung. Florian Kirner kaufte vor vielen Jahren das Schloss in Weitersroda und entwickelt dort kulturelle Projekte. Er ist ein vielseitiger Kulturmacher – Musiker, Erzähler und Autor – der mit seiner Kunst unterhält und zugleich gesellschaftliche Themen anspricht.