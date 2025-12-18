 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Meiningen

  6. Prinz Chaos II im Kulturhaus Vachdorf

Besonders Adventsfenster Prinz Chaos II im Kulturhaus Vachdorf

Am Samstag wird Liedermacher und Autor Florian Kirner, bekannt auch als Prinz Chaos II, aus seinem Buch „Freies Land!“ lesen.

Besonders Adventsfenster: Prinz Chaos II im Kulturhaus Vachdorf
1
Florian Kirner Foto:  

Florian Kirner, besser bekannt als Prinz Chaos II, kommt am Samstag, 20. Dezember, ins Kulturhaus Vachdorf. Ab 19 Uhr präsentiert der Liedermacher eigene Songs und liest aus seinem Buch „Freies Land! Prinz Chaos, die Thüringer und ein Schloss“. Die humorvolle und zugleich berührende Erzählung sorgt für beste Unterhaltung. Florian Kirner kaufte vor vielen Jahren das Schloss in Weitersroda und entwickelt dort kulturelle Projekte. Er ist ein vielseitiger Kulturmacher – Musiker, Erzähler und Autor – der mit seiner Kunst unterhält und zugleich gesellschaftliche Themen anspricht.

Nach der Werbung weiterlesen

Schon ab 18 Uhr öffnet das Kulturhaus im Rahmen des Lebendigen Adventskalenders seine Türen. Die Bürgerinitiative „Mit Vernunft in die Zukunft“ lädt die Besucher zu Getränken und kulinarischen Köstlichkeiten ein.