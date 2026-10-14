Das Konzert in der Kapelle, das am Sonntag viele Gäste nach Haselbach und hinauf zum Hieblein lockte, sollte ursprünglich ein ganz privates für den 85-jährigen Haselbacher Opa Benno werden – bei ihm zu Hause, in seinen vier Wänden. Dafür hatten die Enkelinnen Hannah und Pauline Recknagel, beide Musikschülerinnen in Schmalkalden, geübt und das ausgesucht, was Opa gefallen könnte… Da dieser Opa aber Benno Henniger heißt und immer für eine Überraschung gut ist, kam alles ganz anders.