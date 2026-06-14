Es war einer der Höhepunkte der 1250-Jahrfeier in Westhausen an diesem Wochenende. Die Ostrocklegende „Karat“ hatte am Samstagabend das Festzelt gefüllt. Und wie! Mehr als 1000 Besucher wollten sich dieses Festkonzert nicht entgehen lassen. Sie sorgten für eine tolle Stimmung im Zelt. Auslöser für diese Stimmung war natürlich die Musik von Karat. Dafür waren Bernd Römer (links), Claudius Dreilich und die anderen Karat-Bandmitglieder zuständig. Mit ihren großen Hits war die Band 2017 schon einmal in Westhausen zu Gast. Mancher Fan dürfte sich noch an die Show von vor neun Jahren erinnert haben