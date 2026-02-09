Ein einsamer Wanderer, ein Winterreisender, der auf abgelegenen Pfaden durchs eisige Land seiner Seele zieht, sich zwischen süßem Traum, wehmütiger Erinnerung und trostloser Realität verirrend: Franz Schuberts (1797-1828) berühmter Liedzyklus „Winterreise“ mit Texten von Wilhelm Müller, den er im Herbst 1827, ein Jahr vor seinem Tod komponierte, wurde schon von vielen Musikern vorgetragen und neu arrangiert, für Theaterstücke und Ballettaufführungen bearbeitet und diente sogar als Vorlage für eine Verfilmung.