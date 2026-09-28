Drei Kirmesgesellschaften in einem kleinen Ort mit nur 162 Einwohnern, das mag etwas verwegen klingen, ist aber so. Und so formulierte Kirmespfarrerin Silvia Urbschat auch ganz trefflich: „Ist das ein Gewimmel, so viele Kirmesmädla und Burschen, ich gläb mir sen im Kirmeshimmel. 24 Kirmespaarla stehen in SchweickCity bereit, das is unner Rekord für alle Zeit“. In der Tat, mit neun Paaren aus zurückliegenden Kirmesjahren, sechs aktuellen und ebenfalls neun Kinderpaaren stellten sie eine höchst beachtliche Kirmesgesellschaft im wahrsten Sinne des Wortes auf die Beine. Über eine so starke Gemeinschaft freute sich auch Bürgermeister Torsten Fischer, der den Kirmesaufzug natürlich miterleben wollte.