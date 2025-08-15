Was isst der Bürgermeister am liebsten? Wen würde der Pfarrer gerne einmal treffen? Wie heißt das Lieblingsbuch des Vereinsvorstandes? Fragen über Fragen. Wir haben in unserer Redaktion in Hildburghausen eine Interview-Serie mit besonderen Fragen entwickelt, um diejenigen, die immer nur in ihrer Funktion in der Öffentlichkeit stehen, einmal tiefer gehend vorzustellen und damit den Menschen hinter der Funktion zu zeigen. Heute: Marion Seeber. Die vielschichtig engagierte Bedheimerin setzt sich unter anderem als Seniorenbeauftragte und Vorsitzende des Kreisseniorenbeirates für Belange älterer Menschen ein, verliert dabei aber definitiv nicht den Kontakt zu allen anderen Generationen. In Kürze startet in unserer Zeitung eine Seniorenkolumne, an der sie mitwirkt.