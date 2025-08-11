Was isst der Bürgermeister am liebsten? Wen würde der Pfarrer gerne einmal treffen? Wie heißt das Lieblingsbuch des Vereinsvorstandes? Fragen über Fragen. Wir haben in unserer Zeitung eine Interview-Serie mit besonderen Fragen entwickelt, um diejenigen, die immer nur in ihrer Funktion in der Öffentlichkeit stehen, einmal tiefer gehend vorzustellen und damit den Menschen hinter der Funktion zu zeigen. Heute: Markus Weingarten.