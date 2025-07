Vorschläge können bis zum 31. Juli per Onlineformular auf der städtischen Internetseite oder per Post an das Büro des Bürgermeisters, Stichwort „Arnstädterin oder Arnstädter des Jahres“, Markt 1, 99310 Arnstadt, eingereicht werden. Vorschlagsberechtigt sind alle Einwohner der Stadt Arnstadt. Die Vorschläge können sich nur auf Menschen beziehen, die in Arnstadt in ihrem Beruf oder in ihrer ehrenamtlichen Arbeit Außergewöhnliches geleistet oder sich in besonderer Weise für ihre Mitmenschen eingesetzt haben. Es wird unbedingt um eine Begründung des Vorschlags gebeten, bei der auf die Leistung der zu ehrenden Person eingegangen werden soll. Weiterhin muss der vollständige Name der vorgeschlagenen Person enthalten sein.