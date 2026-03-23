Der Kuckuck steht im Mittelpunkt der aktuellen Arbeit der Autorin Heike F. M. Neumann. In ihrem neuen Buch für Kinder mit dem Titel „Vom Vogel, der nicht singen wollte“, dient der Sommergast, der diese Zeit effektiv nutzen muss, um seine Eier in fremden Nestern abzulegen, damit ganz andere Vögel sie ausbrüten, der kindgerechten Beschreibung von Verlusten in der Natur. Denn auch seine bisher immer funktionierende und scheinbar clevere Strategie hat einen Haken. Während genau diese anderen Vögel wegen des sich verändernden Klimas immer zeitiger mit ihrem Brutgeschäft beginnen, schafft er es oft nicht mehr rechtzeitig aus den Überwinterungsregionen zurückzukehren, die bis zu 12.000 Kilometer entfernt im südlichen Afrika liegen können.