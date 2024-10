Dormitz/Brand - In der A-Klasse in Mittelfranken ist erstmals in Bayern ein beinamputierter Fußballer zum Einsatz gekommen. Nachdem Pierre Kaiser eine Spielberechtigung beim Bayerischen Fußball-Verband (BFV) für den regulären Spielbetrieb beantragt hatte, stand er nun bei der Partie zwischen der SG Dormitz Brand II und der Reserve des TSV Behringersdorf (2:1) erstmals in einem Pflichtspiel auf dem Platz.