Erfurt (dpa/th) - Die Gemeinden der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) gewähren immer öfter Kirchenasyl. In diesem Jahr seien mehr als 100 Fälle neu hinzugekommen, nach 85 im Vorjahr und 54 im Jahr 2022, so die Kirche. Im Bereich Thüringen gibt es aktuell 15 Fälle, 39 in diesem Jahr begonnene Kirchenasyle konnten bereits wieder beendet werden.