Besonderer Schlachtgesang Norwegen "rudert" für WM-Stars - auch im Parlament

WM-Fieber bringt auch Kinder von Kronprinzen in die USA

Norwegen hat sich erstmals seit 28 Jahren wieder für eine Fußball-WM der Männer qualifiziert. Die Euphorie im Land ist groß, nicht zuletzt dank eines souveränen 4:1-Auftaktsieges gegen den Irak. Wie groß das Fußballfieber in der Haaland-Heimat ist, beweist auch ein gerade angekündigter royaler Besuch: Wenn die Norweger ihr zweites Gruppenspiel gegen den Senegal (Dienstag, 2.00 Uhr MESZ) in New Jersey bestreiten, werden auch Erbprinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus, die beiden gemeinsamen Kinder von Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit, auf der Tribüne sitzen.