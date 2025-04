Besonderer Osterbrauch Wo sind die "Haseneier"? - Osteraktion nach Goethe-Art

Weimar (dpa/th) - Unter grauer Wolkendecke sind Kinder in Weimar einem bunten Osterspaß nachgegangen und haben nach "Haseneiern" gesucht. Fündig wurden sie dabei im Ilm-Park und im Garten vor Goethes erstem Weimarer Wohnsitz in Form von Schoko- und Ostereiern, Aufklebern und Malstiften. Mehr als 200 Kinder und Erwachsene waren unterwegs, teilte die Klassik Stiftung mit. Die veranstaltet die kostenlose traditionelle "Haseneiersuche" am Gründonnerstag.