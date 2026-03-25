Herzog Georg II. von Sachsen-Meiningen ist nicht nur Namensgeber des alljährigen Herzog-Georg-Nachtlaufs in Meiningen. Er hat die Region nachhaltig geprägt. Zu seinem 200. Geburtstag wird in Südthüringen ein ganzes Jubiläumsjahr gefeiert. Auch der Meininger Laufclub beteiligt sich daran. Er richtet den von der Meiningen GmbH veranstalteten G200-Lauf aus. „Vor 14 Jahren feierte unser Lauf im Rahmen des Mission-Olympic-Finales mit einer 120‑Kilometer-Strecke Premiere. Seither erreichte uns immer wieder die Frage, ob es erneut eine längere Distanz als die üblichen zwölf Kilometer des Hauptlaufs geben wird. Unsere Antwort: Ja!“, heißt es auf der Homepage des Herzog-Georg-Nachtlaufs. „Am 2. April 2026, dem Geburtstag des Herzogs, laufen wir von seiner Sommerresidenz, Schloss Altenstein in Bad Liebenstein, zu seinem Wohnsitz, Schloss Elisabethenburg in Meiningen. Die Strecke entspricht einem Marathon und kann als Einzelstarter, Zweier‑ oder Fünfer‑Staffel absolviert werden.“