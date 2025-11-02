Einige Gewerke wackeln. Es geht nicht um deren Niedergänge, denn teilweise liegen diese schon Jahrhunderte zurück. Es geht um die Gewerke am Ständebaum, den Großbreitenbach vor Jahren errichtet hat. Ein Zunftbaum des Handwerks zeigt deren Zunftzeichen bestimmter Zünfte des jeweiligen Standortes oder der Region. In Großbreitenbach geht es darüber hinaus. Es sind darstellende Bilder die heute erahnen lassen, dass es oftmals eine körperlich schwere Arbeit war unter schlechten Arbeitsbedingungen. Solch ein Ständebaum dient der Traditionspflege. So etwas wurde erstmals am Ende des 16. Jahrhunderts in Westfalen errichtet.