„Wir alle sind Wanderer und haben nomadisches Potenzial in uns. manchmal, etwa beim Fluchtverhalten, kann das sogar unser Leben retten“, sagt Kai-Uwe Kohlschmidt. Der Regisseur untersucht im Langzeit-Filmprojekt „Das nomadische Gen“ eben jenes Phänomen. Sechs Kontinente hat er mit der Künstlergruppe Mangan25 dafür im Rahmen von Expeditionen bereist, spektakuläre Landschaften und ungewöhnliche Begegnungen prägten diese Arbeit. Neben einer fünfteiligen Filmserie ist dabei ein Kino-Dokumentarfilm entstanden, der nun auch in Thüringen zu sehen sein wird.